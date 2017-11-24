الهلال يختتم استعداداته لمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي آسيا غداً

اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم تدريباته على ملعب استاد “سايتاما 2002 ” في اليابان استعدادًا لمواجهة فريق أوراوا ريدز الياباني غداً في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 لكرة القدم .

وتركّزت الحصة التدريبية التي حضرها صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي على الجوانب الفنية، إذ عمد الجهاز الفني في بداية المران على تطبيق عدد من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة، قبل أن يفرض المدير الفني رامون دياز تدريبات فنية منوّعة ، تلاها تطبيق عدد من الجمل التكتيكية ، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات .