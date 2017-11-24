 الهلال يختتم استعداداته لمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي آسيا غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الهلال يختتم استعداداته لمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي آسيا غداً الرئيس العام لشؤون الحرمين : استهداف المساجد ودور العبادة أبشع أنواع الإرهاب مجلس الأمن يدين مجزرة مسجد الروضة: يجب تقديم الجناة للعدالة الحوثيون يحتجزون شحنة أدوية لأطفال الحديدة شرطة لندن تخلي محطة مترو أوكسفورد بعد ورود تقارير عن حادث إطلاق نار بالتعاون مع سعود الطبية..حضانة الرياض تثقف “27” من أمهات الأيتامها البديلات هلال تبوك ينهي مشاركته بملتقى الصحة الاول التحالف يعلن عن دخول أول سفينة إلى ميناء الحديدة مقيم يقتل آخر في الباحة.. والجاني يسلم نفسه للشرطة السيسي: سنرد بقوة غاشمة على تفجير مسجد الروضة رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في العريش دارة الملك عبد العزيز تطلق تطبيقاً رسمياً لمشروع مستكشف الأسماء الجغرافية في المملكة

الهلال يختتم استعداداته لمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي آسيا غداً

الهلال يختتم استعداداته لمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي آسيا غداً
المناطق - واس

اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم تدريباته على ملعب استاد “سايتاما 2002 ” في اليابان استعدادًا لمواجهة فريق أوراوا ريدز الياباني غداً في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 لكرة القدم .
وتركّزت الحصة التدريبية التي حضرها صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي على الجوانب الفنية، إذ عمد الجهاز الفني في بداية المران على تطبيق عدد من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة، قبل أن يفرض المدير الفني رامون دياز تدريبات فنية منوّعة ، تلاها تطبيق عدد من الجمل التكتيكية ، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>