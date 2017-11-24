 بالصور.. تركي آل الشيخ في اليابان لتحفيز الهلال للفوز بالنهائي الآسيوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بالصور.. تركي آل الشيخ في اليابان لتحفيز الهلال للفوز بالنهائي الآسيوي

بالصور.. تركي آل الشيخ في اليابان لتحفيز الهلال للفوز بالنهائي الآسيوي
المناطق - الرياض

زار رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اليوم (الجمعة)، بعثة فريق نادي الهلال في مقر إقامتهم باليابان، قبل لقاء الإياب مع نادي أوراوا، غدًا في نهائي دوري أبطال آسيا.

وحرص آل الشيخ على اللقاء باللاعبين والحديث معهم ودعمهم، باعتبارهم ممثلين للوطن في البطولة الآسيوية، ولتحفيزهم للفوز في المباراة، حيث رافقه في الزيارة عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم.

وعبّر الأمير نواف بن سعد عن اعتزازه بما يجده الهلال من دعم، وتوفير كافة سبل النجاح لتحقيق البطولة الآسيوية، ورفع علم المملكة عاليًا في المحافل الدولية.

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