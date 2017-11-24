اشادة من الحضور …درس نموذجي بمدرسة الأشعري لتحفيظ القرآن ببريدة

تشرفت مدرسة أبي موسى الأشعري لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة بقيادة الاستاذ فتال الأسلمي بزيارة مشرفي العلوم بمكتب الشمال المشرف التربوي الأستاذسليمان الفايزي والمشرف التربوي الأستاذ عبدالله مهدي الحربي ومشاركتهم في حضور درس نموذجي لصف السادس قدمه معلم العلوم الأستاذ / راضي الزويدفي مادة العلوم بموضوع “الاجهزة في جسم الكائن الحي” وقد شارك عدد من المعلمين في الحضور من عدة مدارس للإستفادة من الدرس النموذجي في نقل الخبرة للميدان التعليمي .هذا و في نهاية الدرس قدمو شكرهم وتقديرهم لمعلم المادة على ما قدمه من درس نموذجي متميز وايضا لقائد المدرسة على الاهتمام بجوانب المدرسة وانتظام الطلابوأوضح المشرف التربوي سليمان الفايزي أن الهدف من إقامة الدرس النموذجي هو تبادل الأفكار والآراء للرقي بالعملية التعليمية، ورفع مستوى كفاءة الطلاب والمعلمين، مؤكدا استفادة الحاضرين من الدرس التطبيقي، مشيدا بالخبرات التي يملكها المعلم في تطبيق البرامج للطلاب.

الجدير بالذكر أن راضي الزويد من الكفاءات المتميزة بالمدرسة والتعليم بالمنطقة وقد جمع، مابين جانب التدريسي والتدريبي فهو يشغل رائد نشاط الطلابي بالمدرسة إلى جانب امتلاكه رخصة مهنية في التدريب بمسمى ( مدرب )