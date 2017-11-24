 اشادة من الحضور …درس نموذجي بمدرسة الأشعري لتحفيظ القرآن ببريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اشادة من الحضور …درس نموذجي بمدرسة الأشعري لتحفيظ القرآن ببريدة بالصور.. تركي آل الشيخ في اليابان لتحفيز الهلال للفوز بالنهائي الآسيوي الهلال يختتم استعداداته لمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي آسيا غداً الرئيس العام لشؤون الحرمين : استهداف المساجد ودور العبادة أبشع أنواع الإرهاب مجلس الأمن يدين مجزرة مسجد الروضة: يجب تقديم الجناة للعدالة الحوثيون يحتجزون شحنة أدوية لأطفال الحديدة شرطة لندن تخلي محطة مترو أوكسفورد بعد ورود تقارير عن حادث إطلاق نار بالتعاون مع سعود الطبية..حضانة الرياض تثقف “27” من أمهات الأيتامها البديلات هلال تبوك ينهي مشاركته بملتقى الصحة الاول التحالف يعلن عن دخول أول سفينة إلى ميناء الحديدة مقيم يقتل آخر في الباحة.. والجاني يسلم نفسه للشرطة السيسي: سنرد بقوة غاشمة على تفجير مسجد الروضة

اشادة من الحضور …درس نموذجي بمدرسة الأشعري لتحفيظ القرآن ببريدة

اشادة من الحضور …درس نموذجي بمدرسة الأشعري لتحفيظ القرآن ببريدة
المناطق - بريدة
تشرفت مدرسة أبي موسى الأشعري لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة بقيادة الاستاذ فتال الأسلمي  بزيارة مشرفي العلوم بمكتب الشمال المشرف التربوي الأستاذسليمان الفايزي والمشرف التربوي الأستاذ عبدالله مهدي الحربي  ومشاركتهم في حضور درس نموذجي لصف السادس قدمه معلم العلوم الأستاذ / راضي الزويدفي مادة العلوم بموضوع “الاجهزة في جسم الكائن الحي”  وقد شارك عدد من المعلمين في الحضور من عدة مدارس  للإستفادة من الدرس النموذجي في نقل الخبرة للميدان التعليمي .
هذا و في نهاية الدرس قدمو شكرهم وتقديرهم  لمعلم المادة على ما قدمه من درس نموذجي متميز وايضا لقائد المدرسة على الاهتمام بجوانب المدرسة وانتظام الطلاب
وأوضح المشرف التربوي سليمان الفايزي أن الهدف من إقامة الدرس النموذجي هو تبادل الأفكار والآراء للرقي بالعملية التعليمية، ورفع مستوى كفاءة الطلاب والمعلمين، مؤكدا استفادة الحاضرين من الدرس التطبيقي، مشيدا بالخبرات التي يملكها المعلم في تطبيق البرامج للطلاب.

الجدير بالذكر أن راضي الزويد من الكفاءات المتميزة بالمدرسة والتعليم بالمنطقة وقد جمع، مابين جانب التدريسي  والتدريبي   فهو يشغل رائد نشاط الطلابي بالمدرسة إلى جانب امتلاكه رخصة مهنية في التدريب بمسمى ( مدرب )

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>