الأهلي يتخطى القادسية بثلاثية ويعزز صدارته للدوري

عزز الأهلي صدارته لدوري المحترفين السعودي بفوزه على القادسية بنتيجة 3-صفر في جدة، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة فيما بقي القادسية ثامناً بـ13 نقطة.

وظهر الشوط الأول بصورة متوسطة من الجانبين فيما فرض الاهلي حضوره داخل الميدان ونجح بالسيطرة على الملعب وتهديد مرمى ضيفه في غير مناسبة قبل أن يتمكن من التقدم عبر لاعب وسطه ليوناردو سوزا “34″، وفي الحصة الثانية لم يتمكن لاعبو القادسية من ايقاف تفوق مضيفهم على الرغم من محاولات الثنائي البرازيلي بيسمارك فيريرا والتون خوزيه، ونجح الأهلاويون في احراز ثاني الأهداف عبر لاعب الوسط البرازيلي كلاديمير دي سوزا “86” ليعود مواطنه ليوناردو سوزا ويسجل ثالث الأهداف “90”، لينهي الحكم الفرنسي توني شابرون المواجهة بفوز أهلاوي مستحق.