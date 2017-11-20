متحدث التحالف: الصاروخ الذي أطلق على الرياض تم إدخاله من ميناء الحديدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، العقيد الركن طيار تركي المالكي، أن الصاروخ الذي تم اطلاقه على مدينة الرياض تم إدخاله عن طريق ميناء الحديدة.
و اكد المالكي في تصريحات لقناة الإخبارية أنه لابد من اخضاع الانقلابيون إلى الإرادة الأممية في تطبيق قرار “2216” في وصول المساعدات إلى
اليمن .
و أضاف المالكي أن الانقلابيون يعطلون قرار “2216” في وصول المساعدات الإغاثية والمواد اللازمة إلى أبناء الشعب اليمني .
و أشار المالكي أنه تم إصدار 82 تصريحا لسفن وطائرات الإغاثة لدخول اليمن عبر المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية .
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