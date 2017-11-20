 متحدث التحالف: الصاروخ الذي أطلق على الرياض تم إدخاله من ميناء الحديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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متحدث التحالف: الصاروخ الذي أطلق على الرياض تم إدخاله من ميناء الحديدة

متحدث التحالف: الصاروخ الذي أطلق على الرياض تم إدخاله من ميناء الحديدة
المناطق - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، العقيد الركن طيار تركي المالكي، أن الصاروخ الذي تم اطلاقه على مدينة الرياض تم إدخاله عن طريق ميناء الحديدة.

و اكد المالكي في تصريحات لقناة الإخبارية أنه لابد من اخضاع الانقلابيون إلى الإرادة الأممية في تطبيق قرار “2216” في وصول المساعدات إلى  اليمن .

و أضاف المالكي أن الانقلابيون يعطلون قرار “2216” في وصول المساعدات الإغاثية والمواد اللازمة إلى أبناء الشعب اليمني .

و أشار المالكي أنه تم  إصدار 82 تصريحا لسفن وطائرات الإغاثة لدخول اليمن عبر المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية .

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