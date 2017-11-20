مهر التقارب القطري الإيراني هبة قطرية ب”٣٥” مليون لحزب الله الإرهابي

قال مصدر في الاحتلال الإسرائيلي رفض الكشف عن اسمه إنّ قطر حولت 35 مليون دولار لحزب الله الإرهابي خلال الشهر الاخير لحل أزمة مالية واجهت الحزب مؤخرا.

وأضاف المصدر أن هذا التحويل “جاء بعد عودة الدفء في العلاقات بين قطر وإيران وعلى خلفية أزمة قطر مع المملكة” وفقا لصحيفة “ايلاف”.

وتابع المصدر: “هذه الخطوة التي رصدها الاحتلال الإسرائيلي كانت مفاجئة علما أن قطر وحزب الله الإرهابي على خلاف كبير بسبب الأزمة السورية، إلا أنّ خلاف قطر مع المملكة يبدو اكبر بالنسبة لقطر وأهم، مما جعلها تمول الحزب.

واعتبر ذات المصدر أنّ هذا التحويل يمثل “دفعة على الحساب، وقد تم التحويل الى جمعيات تعمل مع قطر والتي نقلت الاموال “نقدا” بالحقائب الى الحزب، بهدف تسليم أموال وعد بها، إلى عائلات قتلاه وجرحاه في لبنان”.

ويأتي ذلك حسب ذات المصدر في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها مؤخرا الضاحية الجنوبية لبيروت وهي بيئة حزب الله الإرهابي الحاضنة”.

من ناحية اخرى، يقول المصدر إن حزب الله الإرهابي يعاني من أزمة مالية وهبوط في شعبيته على خلفية الحرب السورية وعدد القتلى والجرحى في صفوفه، وأكد أن إيران تمول الحزب بنحو 900 مليون دولار سنويا وان هذا المبلغ لم يعد يكفي بسبب تورط الحزب في أكثر من جبهة ودولة عربية وازدياد عدد قتلاه وجرحاه وتجنيد الشباب والفتيان من سن 15 عاما الامر الذي لم يكن سابقا مقبولا في صفوف قيادة حزب الله.