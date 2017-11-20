 فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ينهي فرضيات الإخلاء والطوارئ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ينهي فرضيات الإخلاء والطوارئ

فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ينهي فرضيات الإخلاء والطوارئ
المناطق - فايز السميري
بتوجيه من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك محمد بن عبدالله الحربي اختتم  عمليات تنفيذ فرضيات الاخلاء والطوارئ في جميع فروع الوزارة للوقوف على مدى مستوى خطط  الاستعداد لمواجهة الأحداث الطارئة حيث استمرت الفرضيات لمدة خمسة أيام متتالية  وذلك بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني وفرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك .
 اضافة الى قيام الفرع  بالتزامن مع عمليات الفرضيات عقد دورات تدريبية في الاسعافات الاولية بالتعاون مع الهلال الاحمر وعقد دورات تدريبية في مجال السلامة بالتعاون مع الدفاع المدني لمنسوبي فرع الوزارة وعبر الحربي عن شكره وتقديره لإدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر على تعاونهم عالي المستوى ومساهمتهم المسؤولة لنقل الكفاءة والخبرة لمنسوبي فرع الوزارة مثمنا هذا الدور الكبير والجهد المميز الذي قاموا به رجال الدفاع المدني والهلال الأحمر بتبوك.

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