فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ينهي فرضيات الإخلاء والطوارئ

بتوجيه من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك محمد بن عبدالله الحربي اختتم عمليات تنفيذ فرضيات الاخلاء والطوارئ في جميع فروع الوزارة للوقوف على مدى مستوى خطط الاستعداد لمواجهة الأحداث الطارئة حيث استمرت الفرضيات لمدة خمسة أيام متتالية وذلك بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني وفرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك .

اضافة الى قيام الفرع بالتزامن مع عمليات الفرضيات عقد دورات تدريبية في الاسعافات الاولية بالتعاون مع الهلال الاحمر وعقد دورات تدريبية في مجال السلامة بالتعاون مع الدفاع المدني لمنسوبي فرع الوزارة وعبر الحربي عن شكره وتقديره لإدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر على تعاونهم عالي المستوى ومساهمتهم المسؤولة لنقل الكفاءة والخبرة لمنسوبي فرع الوزارة مثمنا هذا الدور الكبير والجهد المميز الذي قاموا به رجال الدفاع المدني والهلال الأحمر بتبوك.