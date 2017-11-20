هل سيكون “فاروق الشرع” قائداً للمرحلة الانتقالية في سوريا؟

قالت مصادر أن نائب رئيس النظام السوري السابق “فاروق الشرع” سيكون القائد السوري الجديد للمرحلة الانتقالية في سوريا خلافاً لرئيس النظام الحالي “بشار الأسد”.

وذكر الناشط السوري “أبو أحمد الحوراني” من تجمع درعا الكرامة أن اجتماعاً حصل بين رئيس النظام السوري “بشار الأسد” ونائب الرئيس السابق “فاروق الشرع” بحضور وفد روسي يمثل الرئيس “فلاديمير بوتين” ووفد أمريكي يمثل الرئيس “دونالد ترامب” لبحث المرحلة الانتقالية التي سيرأسها الشرع.

وقال الحوراني أن الشرع شارك باجتماع مغلق بين بشار الأسد والشرع فقط ووفد روسي ممثلا لبوتين ووفد أمريكي ممثلا لترامب في القصر الجمهوري بدمشق والحديث بينهم عن مرحلة انتقالية بقيادة الشرع.

وكان الرئيسان بوتين وترامب أكدا في بيانهما المشترك الذي صدر في الحادي عشر من الشهر الجاري تسوية الأزمة السورية ضمن إطار عملية جنيف وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ودعوا جميع الأطراف السورية إلى المشاركة بنشاط في العملية السياسية في جنيف ودعم الجهود الرامية إلى ضمان نجاحها.