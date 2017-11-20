 الراجحي ينفي شراء صندوق الاستثمارات العامة 25% من أسهمه وتغيير اسم المصرف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الراجحي ينفي شراء صندوق الاستثمارات العامة 25% من أسهمه وتغيير اسم المصرف

الراجحي ينفي شراء صندوق الاستثمارات العامة 25% من أسهمه وتغيير اسم المصرف
المناطق - الرياض

نفى مصرف الراجحي اليوم الجمعة  ما يتداول عن شراء صندوق الاستثمارات العامة نسبة 25% من أسهم المصرف ، وأنه لا صحة لما يتداول عن عقد جمعية غير عادية لتغيير اسم المصرف، مؤكدا أن أي تغييرات كبيرة في الملكية يتم الإعلان عنها في موقع تداول وفقا للأنظمة وحفاظا على الشفافية.

وذلك حسبما أعلن مصرف الراجحي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم في تغريدة جاء فيها “يعلن #مصرف_الراجحي انه لا صحة لما يتداول عن شراء صندوق الاستثمارات العامة نسبة 25 ٪ من اسهم المصرف ، وانه لا صحة لما يتداول عن عقد جمعية غير عادية لتغيير اسم المصرف.. ويؤكد المصرف أن أي تغييرات كبيرة في الملكية يتم الإعلان عنها في موقع تداول وفقا للانظمة وحفاظا على الشفافية”.

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