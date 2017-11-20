قائد حرس الحدود بجازان يستقبل الرحالة المطيري

استقبل قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطاالله العتيبي بمكتبه، يوم أمس الخميس، الرحالة عبدالله بن الحميدي المطيري.

ورحب اللواء العتيبي خلال اللقاء بالرحالة المطيري، متمنياً له التوفيق في رحلته التي انطلقت من منطقة الرياض وشملت مناطق جازان وعسير ونجران، وقطع خلالها (1700 ) كيلو مترًا سيراً على الأقدام، بهدف التضامن وتقديم الدعم والشكر لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي.

وأشاد اللواء العتيبي بمبادرة الرحالة المطيري مؤكدًا أنها تجسد حالة الحب والترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس التضامن مع جنودنا البواسل والتقدير لتضحياتهم الكبيرة.

من جانبه، أعرب الرحالة المطيري عن سعادته البالغة بلقاء الجنود الأبطال والوقوف معهم بالخطوط الأمامية بقطاعيّ الطوال والحرث، وعبّر عن فخره واعتزازه بما شاهده وعايشه خلال اللقاء، مشيرًا إلى الروح والعزيمة والإصرار والمعنويات العالية للجنود واستعدادهم للتضحية بأرواحهم لأجل حماية أرض الوطن ومقدساته، داعياً الله تعالى لهم بالنصر والتمكين وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وفي نهاية اللقاء قدّم قائد حرس الحدود بجازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي ومساعده اللواء الركن ناصر بن مرزوق المطيري درعاً تذكاريةً للرحالة عبدالله بن الحميدي المطيري.