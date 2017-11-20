مصدر مصري: منفذو الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة استخدموا قذائف صاروخية

كشفت المعاينة المبدئية لحادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء أن الإرهابيين مرتكبي الجريمة استخدموا قذائف صاروخية من طراز “آر بي جي” في الهجوم على المسجد.

وقال مصدر قضائي في تصريح لـ”وكالة أنباء الشرق الأوسط”-الوكالة الرسمية المصرية-إن المعاينة الأولية التي باشرها محققو النيابة العامة أظهرت أن الإرهابيين الذين استهدفوا مسجد الروضة استخدموا أيضاً بنادق آلية، حيث أطلقوا أعيرة نارية بكثافة شديدة باتجاه المصلين بداخل المسجد والذين قدر تعدادهم بنحو “400” مصل ، الأمر الذي كان سببا رئيسيا في ارتفاع حالات الوفيات بشكل كبير.

وأشار المصدر إلى أن فريقا مكبرا من أعضاء النيابة العامة تحت إشراف المستشار عمرو سامي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، لا يزال يباشر معاينة مسرح الحادث والاستماع إلى أقوال المصابين والشهود، للوقوف على التصور النهائي لكيفية ارتكاب الجريمة.