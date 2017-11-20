طلاب الرياض إلى الباحة عبر برنامج عيش السعودية

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر برنامجها الوطني «عيش السعودية» رحله لمنطقه الباحه

و اوضح مدير عام السياحه بالباحه زاهر الشهري ان عيش السعوديه هو ضمن مبادرات الهيئة العامة للسياحة والذي حث عليه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود لربط المواطن بوطنه من خلال المعايشة وجعل النشىء يجول في مناطق المملكة والمواقع ليتعرف على تراث وطنه ومعالمه التاريخية والحضارية والسياحية ليتعايش مع هذه المواقع ويتفاعل معها .

وبين المهندس علي القحطاني مؤسس هايكنج السعوديه ان هذه الرحله ضمن سلسله رحلات قادمه الى منطقه الباحه التي حباها الله بجمال الطبيعه لعدد ٤٠ طالب من مدرسه الامير محمد بن سعود الكبير بالرياض عبر برنامج “عيش السعودية ” يرافقهم المرشد السياحي بالباحه صالح ابراهيم العمري

و يعد برنامج عيش السعوديه برنامج وطني يدعو المواطن والمواطنه لاكتشاف وطنهم من خلال المشاركة في رحلات يعيش من خلالها تاريخه الوطني وتزيد من معرفته لوطنه بشكل أعمق، وتساهم في تقوية ارتباطه به وبتاريخه؛ ويسهم في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ووحدته ومنجزاته والمساهمة في بناء مستقبله، وليكون من خلال هذه الرحلات ذكريات جميلة مرتبطة بمواقع بلاده .