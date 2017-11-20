المرور ينفذ حملات ميدانية لمعاقبة المعتدين على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

نفذت الإدارة العامة للمرور اليوم حملات ميدانية في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التي يستهدف قائديها الاماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ،وسحب المركبات المخالفة وإحالة المخالفين الى الهيئات المرورية لتطبيق النظام بحقهم ، وذلك بمتابعة من مدير الادارة العامة للمرور العميد محمد البسامي .

وأكدت ادارات المرور اليوم أنها ستطبق كافة الانظمة المرعية على كافة المخالفين دون استثناء داعية في الوقت نفسه الجميع الى التعاون والوقوف في الاماكن المخصصة بعيدا عن مواقف اصحاب الاحتياجات الخاصة الذي يتطلعون دوما الى توفير المكان الملائم لهم وفق ما نصت عليه لوائح المرور خاصة ان الانظمة قد نصت على اهمية ان يكون بجوار المجمعات والمراكز التجارية نسبة معينة من المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكون قريبة من المداخل ايمانا بالدور الذي يجب ان يؤدى لهذه الفئة مشدده في الوقت نفسه أن رجل الأمن مكلف بتطبيق نظام المخالفات على من يقف في المواقف الخطأ ، وتجدر الاشارة الى ادارات المرور بكافة مناطق المملكة قد ضبطت اكثر من 600 مركبة استهدفت المواقف المخصصة لاصحاب الاحتياجات الخاصة هذا اليوم حيث يجرى تطبيق المخالفات المحدده عليها