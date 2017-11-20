مفتي طرابلس والشمال اللبناني: تريث الحريري له مهلة زمنية محددة

قال مفتي طرابلس والشمال في لبنان الشيخ “مالك الشعّار”: أنه” يتمنى ان يجد “تريّث” الرئيس سعد الحريري في الاستقالة صدى ايجابياً من اجل ان يُبنى على الشيء مُقتضاه”، معتبراً “ان موضوع “النأي بالنفس” الذي كان السبب الاساسي وراء استقالة الحريري، جاد جداً ولا يجوز عدم الالتزام به”.

ولفت الشعار في تصريح له اليوم لموقع ” وكالة الأنباء المركزية ” الى “ان الرئيس الحريري ابلغنا ان التريّث محدد بمهلة زمنية وان ثقته بالرئيس اللبناني “ميشال عون” ورئيس مجلس النواب “نبيه بري” كبيرة جداً من اجل التشاور مع الاطراف المعنية للالتزام بسياسة “النأي بالنفس” في شكل كامل وعدم الاساءة الى اي بلد عربي والاهتمام بالشأن الداخلي حتى تستطيع الدولة ان تُحكم سيطرتها على كل شيء، وهذا الامر يجب ان يسري على القوى السياسية كافة دون استثناء”.

ورداً على سؤال، وجه له نفى مفتي طرابلس والشمال المعلومات المتداولة ان السعوديين طلبوا من دار الفتوى الإيعاز إلى خطباء المساجد بمهاجمة “حزب الله” والدعوة الى التظاهر في خطب الجمعة التي تلي الاستقالة”، مؤكداً “اننا لم نتلقَ اي تعليمات في هذا الشأن لا من بيروت ولا من خارجها”.

وأعلن رداً على سؤال اخر “ان العلاقة مع المملكة وطيدة وجيّدة، ولا صحة للمعلومات التي تروّج عن وجود “مشادة” بيننا كمفتين في شكل عام وسنّة في شكل خاص مع المملكة نتيجة ما حصل اخيراً منذ استقالة الرئيس الحريري وحتى اليوم”.

وكشف الشعار عن تلقّيه إلى جانب مفتين ومشايخ وعلماء اخرين دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة في “13 يناير” المقبل لاداء مناسك العمرة..