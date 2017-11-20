 بعد لقائه الرئيس الإيراني .. “أردوغان”: الاتصال بالأسد غير مستبعد.. أبواب السياسة مفتوحة حتى آخر لحظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بعد لقائه الرئيس الإيراني .. “أردوغان”: الاتصال بالأسد غير مستبعد.. أبواب السياسة مفتوحة حتى آخر لحظة

بعد لقائه الرئيس الإيراني .. “أردوغان”: الاتصال بالأسد غير مستبعد.. أبواب السياسة مفتوحة حتى آخر لحظة
المناطق - وكالات

لم يرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء اتصالات في المستقبل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد حول مكافحة قوات الدفاع الذاتي (YPG)

ومن المعروف أن أنقرة تعتبر هذه الفصائل المسلحة للأكراد السوريين، منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور.

ونقلت صحيفة Hurriyet (حريت)عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله:” أي كانت الأمور التي ستحدث غدا، يبقى كل شيء مرتبطا بالظروف ولذلك لا يجوز بتاتا التحدث بشكل قطعي بما في ذلك عن الرفض. الأبواب في السياسة تبقى دائما مفتوحة حتى آخر لحظة”.

وكان رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وإيران حسن روحاني وتركيا رجب طيب أردوغان قد أصدروا في قمة سوتشي يوم الأربعاء بيانا مشتركا دعوا فيه لمواصلة عملية تخفيض التصعيد في سوريا التي بدأت في إطار مفاوضات أستانا، وأكدوا استمرار التعاون من أجل هزيمة ما أسموهم “الإرهابيين” النهائية ودعم الحوار الواسع بين السوريين.

 

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