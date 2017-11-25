الخدمة المدنية تعلن فتح التقديم لـ 232 وظيفة هندسية في كافة المناطق

أعلنت وزارة الخدمة المدنية فتح التقديم لشغل الوظائف الهندسية بسلم رواتب الموظفين العام في مختلف المناطق للراغبين في التقدم عليها سواء تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، تبلغ عدد الوظائف الهندسية المعلنة (232) وظيفة بالمرتبة السابعة والثامنة والتاسعة.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– الوظائف الهندسية بالمرتبة السابعة (عدد 178)

– الوظائف الهندسية بالمرتبة الثامنة (عدد 23)

– الوظائف الهندسية بالمرتبة التاسعة (عدد 31)

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق نظام جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية من الأحد القادم الموافق 1439/3/8هـ حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 1439/3/10هـ.

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