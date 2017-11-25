 الخدمة المدنية تعلن فتح التقديم لـ 232 وظيفة هندسية في كافة المناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية تعلن فتح التقديم لـ 232 وظيفة هندسية في كافة المناطق

الخدمة المدنية تعلن فتح التقديم لـ 232 وظيفة هندسية في كافة المناطق
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية فتح التقديم لشغل الوظائف الهندسية بسلم رواتب الموظفين العام في مختلف المناطق للراغبين في التقدم عليها سواء تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، تبلغ عدد الوظائف الهندسية المعلنة (232) وظيفة بالمرتبة السابعة والثامنة والتاسعة.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– الوظائف الهندسية بالمرتبة السابعة (عدد 178)
– الوظائف الهندسية بالمرتبة الثامنة (عدد 23)
– الوظائف الهندسية بالمرتبة التاسعة (عدد 31)

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق نظام جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية من الأحد القادم الموافق 1439/3/8هـ حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 1439/3/10هـ.

مسميات الوظائف

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