انقلاب حوثي على الشراكة مع “المخلوع” .. خلافات جديدة تتفجر

تفجرت خلافات جديدة بين شريكي الانقلاب في اليمن، وأكدت مصادر موثوقة، أن الحوثيين لجأوا إلى رجال الدين الموالين لهم لعقد اجتماع موسع والخروج ببيان يدعو للانقلاب على المخلوع صالح والإطاحة بحكومة عبدالعزيز بن حبتور الانقلابية.

وأفاد موقع “العربية نت”، بأن هذا التوجه للحوثيين جاء بعد سيطرتهم على مفاصل القرار المدني والعسكري في صنعاء، على حساب حليفهم المخلوع الذي بات الحلقة الأضعف في الصراع المحتدم.

وكان القيادي الحوثي شمس الدين شرف المعين من قبل الحوثيين مفتياً للديار اليمنية، قد دعا أخيرا لتشكيل حكومة كفاءات وقال إن الوقت لا يحتمل المحاصصة والمقاسمة والمطلوب التكاتف ونبذ الفاسدين.

وشنت أحزاب التحالف الوطني الديموقراطي الموالية للمخلوع، هجوماً حادا على ميليشيا الحوثي وصفتهم بالمرتزقة والمتسكعين، وناهبي المال العام، واتهم المتحدث باسم المخلوع عبدالمجيد الحنش ميليشيا الحوثي بممارسة التمييز بين المواطنين.