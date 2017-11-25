بدء فعاليات المنتدى الأفريقي للأعمال والإعلام بالبرلمان الأوروبي ببروكسل

بدأت صباح أمس الخميس فعاليات المنتدى الأفريقي للأعمال والإعلام بالبرلمان الأوروبي .. بالعاصمة البلجيكية بروكسل بحضور شخصيات بارزة من الدول العربية الأفريقية والدولية .. وهو منتدى غلوبز فوروم السنوي الذي تنظمه المنظمة الدولية للإعلام الأفريقي – بروكسل بالتعاون مع البرلمان الأوروبي تحت عنوان ( لنستمع إلى أفريقيا ) موضوع المنتدى الأفريقي .

وفي بدية المنتدى رحبت كوثر فال رئيسة منتدى غلوبز فورم ورءيسة المنظمة الدولية للإعلام الافريقي بالحضور الكبير وقالت إن هذا المؤتمر هو ثمرة جهد وتحضير وتفكير عميق خصوصًا بعد عودة المغرب إلى الإتحاد الأفريقي، واستئناف مكانته الطبيعية ، وعودة العلاقات الأفريقية بين بعض الدول إلى مكانتها الطبيعية .. كان من المهم التركيز على قضايا القارة الأفريقية ، من خلال هذا المنتدي الذي يهدف إلى إشراك وإلهام شخصيات من مختلف الميادين من خلال مشاركة 15 دولة لمناقشة القضايا الراهنة.. وخاصة المتعلقة بأفريقيا .. وإيجاد حلول لها.

وأضافت فال : أن حضور جهة الداخلة واد الذهب ضيف شرف المنتدى كان له أثر كبير في إنجاح المنتدى

من جانب آخر أعلن سفير المغرب لدى مجلس الإتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في بروكسل السيد أحمد رضا شامي أن اختيار منطقة الداخلة وادي الذهب كضيف شرف خلال هذا المنتدى العالمي فرصة لتسليط الضوء على التنمية التي قام بها المغرب في مختلف المجالات وكذلك الدور الفعال الذي يلعبه في الإستقرار والإزدهار في أفريقيا .

من جانبه قال الخطاط ينجا .. رئيس جهة الداخلة وادي الذهب : أن هذه المشاركة مهمة جدًا .. واختيار جهة الداخلة وادي الذهب كضيف شرف خلال هذا المنتدى العالمي يشكل بالتأكيد فرصة لتسليط الضوء على التنمية والتطور الذي يشهده المغرب عامة وجهة الداخلة بصفة خاصة في مختلف المجالات والميادين وكذلك الدور الفعال الذي يلعبه في الإستقرار والإزدهار في أفريقيا والمنطقة.. إلى جانب الدور الهام الذي تلعبه جهة الداخله كسند كبير لأفريقيا

إلى جانب افتتاح ميناء الداخلة الذي سيتم تدشينه في القريب العاجل وسيكون ميناء لوجستي هام يزيد من الإستثمارات والترابط والتعاون اللوجستي بين الدول .

وقد تحدث في المؤتمر شخصيات بارزة من مختلف الدول حول موضوع المنتدى وحول والقضايا الراهنة والإستفادة من وجود الشخصيات المشاركة لحلها والعمل على تطوير العلاقات العربية الأفريقية.