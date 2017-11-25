 مستشفى اليمامة يحتفل باليوم العالمي للسكري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

برعاية المشرف العام.. القطاع الصحي بالنماص يكرم منسوبيه مستشفى اليمامة يحتفل باليوم العالمي للسكري بدء فعاليات المنتدى الأفريقي للأعمال والإعلام بالبرلمان الأوروبي ببروكسل المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تدين بشدة التفجير الإرهابي المجرم في مسجد بشمال سيناء انقلاب حوثي على الشراكة مع “المخلوع” .. خلافات جديدة تتفجر الخدمة المدنية تعلن فتح التقديم لـ 232 وظيفة هندسية في كافة المناطق مخطط إرهابي قطري يستهدف السعودية والإمارات.. رصدت 75 مليون ريال بالتنسيق مع سعد الفقيه لتنفيذ العمليات الجبير: أهنئ السوريين بتشكيل وفد تفاوضي موحد للمعارضة.. إنجاز كبير لاجتماع الرياض مفاجآت في أمعاء الجندي الكوري الشمالي الفار من بلاده ! “اليابان” تفند خرافات “عربية” منتشرة عنها .. وتؤكد: “راتب معلمنا ليس كراتب الوزير” ! سامسونغ تصحح خطأها بإطلاق غالاكسي S9 بعد لقائه الرئيس الإيراني .. “أردوغان”: الاتصال بالأسد غير مستبعد.. أبواب السياسة مفتوحة حتى آخر لحظة

مستشفى اليمامة يحتفل باليوم العالمي للسكري

مستشفى اليمامة يحتفل باليوم العالمي للسكري
المناطق - محمد الغبيشي

نظم مستشفى اليمامة مؤخرا فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسكري بحضور مدير المستشفى الدكتور سعيد الزهراني
وشهدت الفعاليات التي اقيمت في بهو المستشفى مشاركة كلا من قسم التثقيف الصحي والتغذية العلاجية والخدمة الاجتماعية
وصاحب الفعالية معرض ضم العديد من المنشورات التوعوية عن مرض السكر وكذلك ‏شارك قسم التغذية العلاجية والتي كانت بعنوان طريقكم إلى حساب الكربوهيدرات
‏وقد ابتدأ المعرض بتوضيح الأغذية المحتوية على الكربوهيدرات ‏ومن ثم المؤشر الجلايسيمي في الأغذية ومدى تأثيره على رفع مستوى سكر الدم، ‏ثم تطرق المعرض إلى كيفية موازنة جرعة الإنسولين مع الوجبة الغذائية المتناولة، يليها علاقة النشاط البدني باستجابة الجسم للإنسولين بشكل أفضل. وقد تم تعريف الزوار على كيفية استخدام الجداول والبطاقة الغذائية والميزان الغذائي وأدوات القياس لتقدير كمية الكربوهيدرات في الأطعمة وتم فحص الزوار ومرضى السكري بالتطبيق العملي لحساب الكربوهيدرات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>