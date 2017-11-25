المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تدين بشدة التفجير الإرهابي المجرم في مسجد بشمال سيناء

أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بشدة وبأقصى عبارات الاستنكار الهجوم الإرهابي والمسلح الغاشم الذي تعرض له مسجد الروضة بالعريش بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية وخلف أكثر من 230 شهيداً من المدنيين الأبرياء وتسبب بأصابة أكثر من مائة آخرين في عملية وصفتها الأمانة بالدنيئة والمستفزة للمشاعر الإنسانية عامة .

وعبرت المنظمة في بيان صحفي عاجل صدر من مقرها في مدينة الرياض عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تستهدف دور العبادة وتستهدف الإنسان أيا كانت ديانته ، وتتنافى مع كل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية وتعاليم الديانات السماوية، وكذلك الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني خاصة تلك التي تخص “المقدسات ودور العبادة” ، مؤكدة أن آفة الإرهاب الخطرة التي باتت تضرب كل يوم وفي كل مكان الإنسان وبأبشع الصور والأساليب تستدعي من الجميع التصدي لها بكل فاعلية وتضافر الدول وتكثيف الجهود الدولية وتنسيق العمل على جميع المستويات وكافة الأصعدة لحماية الإنسان والأبرياء.

وفي سياق متصل ، رفع الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بدوره الدكتور صالح بن حمد السحيباني خالص تعازي المنظمة العربية ومواساتها للقيادة المصرية وللشعب المصري الشقيق وللعضو الرئيس والفاعل في المنظمة العربية جمعية الهلال الأحمر المصري ، وكذلك لأسر أولئك الشهداء والضحايا الأبرياء ، مشيداً بجهود كافة الجهات والهيئات التي هبت لنجدة أولئك الأبرياء ومنهم جمعية الهلال الاحمر المصري “أحد أعضاء المنظمة” والدور الذي تقدمه وتلبية الاحتياجات الانسانية للمصابين والمحتاجين للخدمة وكذلك إسعافات وزارة الصحة المصرية وغيرها رغم كل العوائق التي وقفت أمامهم للوصول إلى موقع الحادث قبل أن يسلكوا طرقاً أخرى ، مثمنة جهود جميع الجهات الإسعافية والإنسانية في سبيل النجدة والمساعدة وكافة الكوادر الإغاثية من عاملين أومتطوعين سخروا أنفسهم للتخفيف من هذا المصاب الجلل وغيره، وتمنى الأمين العام للمنظمة الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.