 برعاية المشرف العام.. القطاع الصحي بالنماص يكرم منسوبيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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برعاية المشرف العام.. القطاع الصحي بالنماص يكرم منسوبيه

برعاية المشرف العام.. القطاع الصحي بالنماص يكرم منسوبيه
المناطق - عسير

كعادتها أقامت الليلة الجمعة 3/6إدارة القطاع الصحي بمحافظة النماص مناسبة لتكريم الموظفين المتقاعدين لهذا العام والموظفين الجدد وأيضا المصابين في الحوادث أثناء تأدية عملهم أو خارج العمل و من أجرى عمليات جراحية وذلك بحضور سعادة مدير القطاع الصحي والمشرف العام على مستشفى النماص العام الاستاذ/ صالح بن عبدالله آل رداد ونائبه الاستاذ / صالح سالم القبيسي وجميع موظفي المستشفى حيث بدأ البرنامج باستقبال الضيوف ثم كلمة لآل رداد حيث رحب فيها بالجميع وعبر عن شكره المتقاعدين على ما بذلوه طيلة فترة عملهم ،وأوضح أن مثل هذه المناسبات حق للمخلصين من أبناء الوطن الأوفياء لدينهم ومليكهم ووطنهم ،وتشجيعا للموظفين الجدد،
وحق لمن ضحوا بأنفسهم وتعرضوا للخطر ، وأكد آل رداد على بذل الجهد من الجميع والسعي للتطور المستمر مواكبة مع سياسة مملكتناوقيادتنا في التحول الوطني ورؤيتها 2030 ،وشدد آل رداد على الشفافية وخدمة المرضى
وحفظ حقوقهم والنزاهة في جميع التعاملات ….سائلا المولى أن يحفظ قادة هذه البلاد وأمنها وبواسلها وحدودها ويقي الجميع شرالأعداء و الأمراض.

بعد ذلك قُدمت الهدايا والدروع التذكارية بهذه المناسبة وفي نهاية البرنامج توجه الجميع لتناول وجبة العشاء المعدة لهذه المناسبة .

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