 تكريم البروفيسور العمري بجائزة ودرع استحقاق أفضل رئيس تحرير مجلة علمية من بين 2900 مجلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تكريم البروفيسور العمري بجائزة ودرع استحقاق أفضل رئيس تحرير مجلة علمية من بين 2900 مجلة

تكريم البروفيسور العمري بجائزة ودرع استحقاق أفضل رئيس تحرير مجلة علمية من بين 2900 مجلة
المناطق - الرياض

حصل البروفيسور عبدالله بن محمد العمري رئيس تحرير المجلة العربية للعلوم الجيولوجية على جائزة ودرع استحقاق أفضل رئيس تحرير مجلة علمية من الناشر الألماني Springer من بين مجلاتها العالمية البالغ عددها 2900 مجلة في المؤتمر الأوربي للتكامل البيئي الذي عقد في مدينة سوسة التونسية خلال الفترة من 22-25 نوفمبر 2017 م.
يذكر أن المجلة العربية للعلوم الجيولوجية مجلة دولية نصف شهرية ( 24 عدد سنويا ) تصدر عن الجمعية السعودية لعلوم الأرض بجامعة الملك سعود أسسها رئيس تحريرها أ.د. عبدالله بن محمد العمري عام 2008 م وتنشر جميع أبحاثها باللغة الإنجليزية الكترونيا Online في ألمانيا تحت أشراف الناشر Springer والى تاريخه تم نشر أكثر من 3500 بحث محكم. وتضم 100 عضو في هيئة تحريرها من أساتذة دوليين متميزين يمثلون جميع فروع علوم الارض المختلفة.

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