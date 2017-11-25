تكريم البروفيسور العمري بجائزة ودرع استحقاق أفضل رئيس تحرير مجلة علمية من بين 2900 مجلة

حصل البروفيسور عبدالله بن محمد العمري رئيس تحرير المجلة العربية للعلوم الجيولوجية على جائزة ودرع استحقاق أفضل رئيس تحرير مجلة علمية من الناشر الألماني Springer من بين مجلاتها العالمية البالغ عددها 2900 مجلة في المؤتمر الأوربي للتكامل البيئي الذي عقد في مدينة سوسة التونسية خلال الفترة من 22-25 نوفمبر 2017 م.

يذكر أن المجلة العربية للعلوم الجيولوجية مجلة دولية نصف شهرية ( 24 عدد سنويا ) تصدر عن الجمعية السعودية لعلوم الأرض بجامعة الملك سعود أسسها رئيس تحريرها أ.د. عبدالله بن محمد العمري عام 2008 م وتنشر جميع أبحاثها باللغة الإنجليزية الكترونيا Online في ألمانيا تحت أشراف الناشر Springer والى تاريخه تم نشر أكثر من 3500 بحث محكم. وتضم 100 عضو في هيئة تحريرها من أساتذة دوليين متميزين يمثلون جميع فروع علوم الارض المختلفة.