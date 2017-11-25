 الجيش المصري يقتل عشرات الإرهابيين بحملة أمنية وسط سيناء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الجيش المصري يقتل عشرات الإرهابيين بحملة أمنية وسط سيناء

الجيش المصري يقتل عشرات الإرهابيين بحملة أمنية وسط سيناء
المناطق - وكالات

قتل الجيش المصري عشرات الإرهابيين في حملة أمنية استهدفت بؤر الإرهاب وسط سيناء، عشية مقتل العشرات في عملية إرهابية بمسجد الروضة في مدينة بئر العبد شمالي سيناء.

وقال متحدث رسمي إن 30 من عناصر الجماعات الإرهابية قتلوا في حملة مداهمات أمنية استهدفت بؤرا ارهابية بقرية الريسان وسط سيناء.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث العسكري المصري، أن القوات الجوية تقوم بتدمير عدد من العربات المستخدمة في تنفيذ الهجوم علي المصلين وقتلت من بداخلها بمحيط منطقة الحدث.

وأضاف أن القوات المسلحة استهدفت عددا من البؤر الإرهابية التى تحتوى على أسلحة وذخائر خاصة بالعناصر التكفيرية.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية تمشيط البؤر الإرهابية والبحث عن باقى العناصر التكفيرية للقضاء عليهم.

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