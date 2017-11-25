 مزاجك في طعامك.. وهذه الأطعمة تعكر الحالة النفسية وتزيد القلق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مزاجك في طعامك.. وهذه الأطعمة تعكر الحالة النفسية وتزيد القلق

مزاجك في طعامك.. وهذه الأطعمة تعكر الحالة النفسية وتزيد القلق
المناطق - وكالات

يعتقد كثيرون أن القلق ينجم عن المواقف التي يتعرض لها الإنسان فقط، لكن خبراء الصحة ينبهون إلى تأثير الأطعمة.

وبحسب ما نقل موقع “ريجيم”، ثمة خمسة أطعمة تزيد الإحساس بالقلق، ويتوجب الانتباه إليها لتفادي النوبات “المزعجة”.

وتعد المشروبات الغازية “الكولا”، أسوأ ما يمكن أن يتناوله إنسان يعاني القلق، بالنظر إلى ما تحتوي عليه من نسب سكر وكافيين عالية.

وتؤدي الأطعمة المصنعة بدورها إلى زيادة القلق، ويتعلق الأمر بكل من البسكويت ورقائق البطاطس المقلية والنقانق والمخبوزات الجاهزة، إذ تضم معدلات كبيرة من السكر والدهون والملح.

ويوصي الخبراء بالابتعاد عن السكريات والكعك، بسبب ما فيها من طاقة تدفع المزاج إلى حافة القلق، كما أن للكحول ضررها أيضا، فحين ينتهي مفعولها يصاب الإنسان بنوبات حادة من القلق.

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