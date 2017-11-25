 “طلق ناري” يصيب دبلوماسية أمريكية في البرازيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“طلق ناري” يصيب دبلوماسية أمريكية في البرازيل

“طلق ناري” يصيب دبلوماسية أمريكية في البرازيل
المناطق - وكالات

أصيبت دبلوماسية أمريكية في البرازيل بطلق ناري في قدمها خلال محاولة سطو مسلح على طريق سريع قرب مدينة ريو دي جانيرو.

وقالت الشرطة في بيان لها: إن “نائبة القنصل نقلت من موقع الحادث إلى مستشفى في عاصمة الولاية للخضوع لعملية جراحية عاجلة”.

ولم يردّ ممثلون إعلاميون عن السفارة الأمريكية في البرازيل على أسئلة بشأن الحادث، الذي قالت صحيفة (أو غلوبو)، إنه “وقع مساء الخميس”.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن “مسؤولة في القنصلية أصيبت بجروح لا تهدد حياتها في حادث شمل إطلاق نار، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث.

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