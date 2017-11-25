إثيوبي يقتل زميله ويسلم نفسه لقسم الشرطة بالباحة

أقدم وافد اثيوبي مخالف لقوانين العمل والاقامة بقتل زميله في احدى الغرف القريبة من مسكنه وسلم نفسه للجهات الأمنية بالباحة.

وفي التفاصيل فإن الوافد في العقد الثاني من العمر، وعلى اثر خلاف بينه والمجني عليه نفذ جريمته.

وأكد الناطق لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد بأنه: حضر في التمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم امس الجمعة الموافق ١٤٣٩/٣/٦هـ لشرطة مخفر بطاط التابع لشرطة محافظة غامد الزناد وافد من الجنسية الأثيوبية مقيم في البلاد بطريقة غير نظامية في العقد الثاني من عمره مفيداً بأنه أقدم على قتل أحد الأشخاص من نفس جنسيته في أحد الغرف القريبة من مسكنه.

وعليه فقد تم على الفور الإنتقال للموقع برفقة الجهات الأمنية المعنية والطبيب الشرعي ومعهم الجاني لِلإِدْلالِ على المكانِ الَّذي نَفَذَ فيه جريمَتَهُ وإتضح عند الوصول أن الموقع عبارة عن غرفة بالقرب من حظيرة الأغنام التي يعمل بها عند أحد المواطن، ووجد المجنى عليه ملقى على جنبه الأيمن وقد فارق الحياة وبه آثار طعنات وكان بجواره السكين التي إستخدمها الجاني.

تم نقل الجثمان لمستشفى المخواة العام والتحفظ على الجاني لإستكمال ماتبقى من إجراءات.