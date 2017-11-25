«الأرصاد» ينبه من تقلبات جوية بالرياض وعدداً من المناطق الأخرى

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن العاصمة الرياض خاصة الأجزاء الغربية والشمالية، سوف تشهد

نشاطا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار ويتوقع تكون السحب الرعدية من مساء يوم الأحد.

وأوضح أن الحالة الجوية سوف تبدأ من الثامنة من صباح السبت وحتى الـ 11 من ليل الاثنين.

كما أوضحت هيئة الأرصاد، أن مناطق الباحة وعسير وتبوك ونجران وجازان، سوف تشهد نشاطا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار ويتوقع هطول امطار رعدية في فترة ما بعد الظهيرة، وذلك بدءا من صباح السبت وحتى الـ 11 من صباح الاثنين.