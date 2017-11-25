بشارالأسد سافر إلى سوتشي وعاد منها بطائرة شحن روسية!

رجّحت وسائل إعلام تركية، أمس، أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد سافر إلى مدينة سوتشي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، وعاد منها إلى دمشق، على متن طائرة شحن روسية عبر الأجواء التركية.

وذكرت صحيفة «أيدينلك» التركية المعارضة، أن أنقرة كانت قد حظرت على الطائرات التابعة لوزارة الدفاع الروسية، استخدام أجوائها للدخول إلى سورية، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى منذ أربع سنوات عبرت طائرة شحن عسكرية روسية، يوم الاثنين الماضي، الأجواء التركية متوجهة إلى سورية.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كان الرئيس السوري على متن تلك الطائرة، خصوصاً أن خبر لقاء الأخير مع بوتين جاء مباشرة بعد مرور أول طائرة شحن عسكرية روسية، عبر الأجواء التركية بعد قرار الحظر التركي.

بدورها، رجحت قناة «فوكس» التركية بقوة احتمال وجود الأسد على متن تلك الطائرة، لافتة إلى أن المصادر الديبلوماسية اكتفت بالقول إنه «تم منح إذن لطائرة شحن روسية خاصة في هذا الخصوص».

من جهتها، نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية، الثلاثاء الماضي، عن مواقع غربية لرصد حركة الطيران، أن طائرة شحن عسكرية روسية من نوع «تو-154 إم» أقلعت من سوتشي وحلّقت فوق البحر الأسود وشرق تركيا قبل أن تهبط في مطار دمشق.

وكانت الطائرة ذاتها قد عبرت الأجواء التركية في طريقها من موسكو إلى قاعدة حميميم في اللاذقية السورية.