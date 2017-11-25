 دراسة: اختطاف «11» إمرأة وطفلة يومياً في نيودلهي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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دراسة: اختطاف «11» إمرأة وطفلة يومياً في نيودلهي

دراسة: اختطاف «11» إمرأة وطفلة يومياً في نيودلهي
المناطق_وكالات

أظهرت دراسة لمنظمة غير حكومية هندية أن أكثر من أربعة آلاف امرأة وفتاة اختطفن في نيودلهي خلال 2016 أي بمعدل 11 حالة اختطاف يومياً.

وتم تسجيل نحو ألف حالة اغتصاب لقاصرات على مدار العام الماضي. وأوضح مدير المشروعات بمنظمة “براجا” ميليند مشاكي أن عام 2016 شهد زيادة في اختطاف القاصرات مقارنة بـ2015، وفقاً لبيانات جرى جمعها من 165 قسم شرطة في العاصمة الهندية.

وأشارت الدراسة التي نشرت للعام الثالث على التوالي إلى أنه تم الابلاغ العام الماضي عن ستة آلاف و707 حالة اختطاف منها ثلاثة آلاف و581 لسيدات و699 لقاصرات. وأوضح التقرير أنه تم الإبلاغ عن ألفين و181 حالة اغتصاب، 45% منها لقاصرات.

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