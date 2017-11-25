 ترمب يبحث مع أردوغان التعاون في مكافحة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ترمب يبحث مع أردوغان التعاون في مكافحة الإرهاب

ترمب يبحث مع أردوغان التعاون في مكافحة الإرهاب
المناطق_وكالات

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذكر بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض أن ترامب أكد مجددًا خلال الاتصال على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا، خاصة في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأضاف البيان أن الرئيسين بحثا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بسورية ودعم عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة من أجل حل الأزمة السورية سلميًا، إضافة إلى ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية، والسماح للسوريين النازحين بالعودة إلى ديارهم، وضمان استقرار سورية موحدة.

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