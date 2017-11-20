«زياد عيتاني» ممثل لبناني وجاسوس إسرائيلي

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، أمس الجمعة، أنها أوقفت الممثل المسرحي اللبناني زياد عيتاني بتهمة التخابر والتواصل والتعامل مع العدو الاسرائيلي.

وقالت المديرية في بيان ان «وحدة متخصصة من امن الدولة تمكنت بعد الرصد والمتابعة والاستقصاء على مدار شهور داخل الاراضي اللبنانية وخارجها بتثبيت الجرم فعليا على المشتبه به زياد عيتاني».

واشارت الى ان الموقوف اعترف بما نسب اليه بعد مواجهته بالأدلة والبراهين وقد اقر بالمهام التي كلف بتنفيذها في لبنان ومنها رصد مجموعة من الشخصيات السياسية رفيعة المستوى وتوطيد العلاقات مع معاونيهم المقربين للحصول منهم على اكبر كم من التفاصيل المتعلقة بحياتهم ووظائفهم والتركيز على تحركاتهم.

وأضافت أن عيتاني تم تكليفه بتزويد الاسرائيليين بمعلومات موسعة عن شخصيتين سياسيتين بارزتين (لم يكشف البيان عن هويتهما)، بالإضافة الى العمل على تأسيس نواة لبنانية تمهد لتمرير مبدأ التطبيع مع اسرائيل والترويج للفكر الصهيوني بين المثقفين.

ولفت البيان الى ان عيناني زود الاسرائيليين بتقارير حول ردود فعل الشارع اللبناني بجميع اطيافه بعد التطورات السياسية التي طرأت خلال الاسبوعين الماضيين على الساحة اللبنانية.

يذكر ان الاجهزة الامنية اللبنانية تمكنت في السنوات الاخيرة من تفكيك العديد من شبكات التجسس لمصلحة اسرائيل والقبض على عدد كبير من العملاء.