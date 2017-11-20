الجيش اليمني: مقتل 70 حوثياً بغارات للتحالف شمال صنعاء

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، أن حصيلة القتلى من ميليشيات الحوثي جراء استهداف مقاتلات التحالف لمعسكر تدريبي تابع لهم شمال صنعاء، بلغت أكثر من 70 قتيلاً.

ونقل الموقع الرسمي للجيش عن مصادر متطابقة والمركز الإعلامي لمقاومة صنعاء أن مقاتلات التحالف استهدفت، الاثنين، معسكر “انجر” التدريبي التابع للحوثيين في وادي ظهر بمديرية همدان شمال صنعاء، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 مسلحاً حوثياً وسقوط عشرات الجرحى.

واستحدث الانقلابيون معسكرات تدريبية في عدد من مديريات محافظة صنعاء لتدريب مقاتليهم قبل إرسالهم إلى جبهات القتال ضد الشرعية اليمنية.