 الجيش اليمني: مقتل 70 حوثياً بغارات للتحالف شمال صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني: مقتل 70 حوثياً بغارات للتحالف شمال صنعاء

الجيش اليمني: مقتل 70 حوثياً بغارات للتحالف شمال صنعاء
المناطق_وكالات

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، أن حصيلة القتلى من ميليشيات الحوثي جراء استهداف مقاتلات التحالف لمعسكر تدريبي تابع لهم شمال صنعاء، بلغت أكثر من 70 قتيلاً.

ونقل الموقع الرسمي للجيش عن مصادر متطابقة والمركز الإعلامي لمقاومة صنعاء أن مقاتلات التحالف استهدفت، الاثنين، معسكر “انجر” التدريبي التابع للحوثيين في وادي ظهر بمديرية همدان شمال صنعاء، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 مسلحاً حوثياً وسقوط عشرات الجرحى.

واستحدث الانقلابيون معسكرات تدريبية في عدد من مديريات محافظة صنعاء لتدريب مقاتليهم قبل إرسالهم إلى جبهات القتال ضد الشرعية اليمنية.

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