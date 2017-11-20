بالصور.. برج إيفل يطفئ أنواره حزناً على ضحايا العريش

أطفأ برج إيفل عند منتصف ليل الجمعة-السبت أنواره تضامناً مع ضحايا الهجوم الدموي الذي وقع الجمعة في العريش بمصر.

وبعثت عمدة باريس آن هيدالغو في تغريدة بالتعازي لذوي الضحايا معربةً عن دعمها للجرحى بعد الهجوم الذي أودى بحياة 235 شخصاً.

وأضافت هيدالغو أن إطفاء أنوار المعلم الباريسي الشهير سوف يبعث رسالة تضامن من عاصمة فرنسا مفادها أنها كانت هي نفسها موقعا لهجمات دامية شنها متطرفون في السنوات الأخيرة.

كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة أيضا عن تعازيه لضحايا “الهجوم المروّع” الذي استهدف مسجدا بقرية #الروضة في مدينة بئر العبد بسيناء والذي هاجمه متطرفون خلال صلاة الجمعة واستهدفوا المصلين بأعيرة نارية بعد تفجير.