 بالصور.. برج إيفل يطفئ أنواره حزناً على ضحايا العريش | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بالصور.. برج إيفل يطفئ أنواره حزناً على ضحايا العريش

بالصور.. برج إيفل يطفئ أنواره حزناً على ضحايا العريش
The lights of the Eiffel Tower in Paris are switched off on November 24, 2017 in tribute to the victims of the deadly attack on a mosque in Egypt's Sinai. Armed attackers on November 24, 2017 killed at least 235 worshippers in a bomb and gun assault on a packed mosque in Egypt's restive North Sinai province, in the country's deadliest attack in recent memory. / AFP PHOTO / Thomas SAMSON
المناطق_وكالات

أطفأ برج إيفل عند منتصف ليل الجمعة-السبت أنواره تضامناً مع ضحايا الهجوم الدموي الذي وقع الجمعة في العريش بمصر.

 

وبعثت عمدة باريس آن هيدالغو في تغريدة بالتعازي لذوي الضحايا معربةً عن دعمها للجرحى بعد الهجوم الذي أودى بحياة 235 شخصاً.

 

وأضافت هيدالغو أن إطفاء أنوار المعلم الباريسي الشهير سوف يبعث رسالة تضامن من عاصمة  فرنسا مفادها أنها كانت هي نفسها موقعا لهجمات دامية شنها متطرفون في السنوات الأخيرة.

 

كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة أيضا عن تعازيه لضحايا “الهجوم المروّع” الذي استهدف مسجدا بقرية #الروضة في مدينة بئر العبد بسيناء والذي هاجمه متطرفون خلال صلاة الجمعة واستهدفوا المصلين بأعيرة نارية بعد تفجير.

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