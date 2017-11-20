 شكل جديد من الإعلانات عبر سناب تشات.. فما هو؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شكل جديد من الإعلانات عبر سناب تشات.. فما هو؟

شكل جديد من الإعلانات عبر سناب تشات.. فما هو؟
المناطق_وكالات

بدأت شركة  سناب تشات بالسماح للشركات بشراء القصص الترويجية من أجل تسليط الضوء على منتجاتها، بحيث أصبحت ميزة القصص المرتبطة عادة بالظهور لمدة 24 ساعة تمثل أداة إعلانية جديدة للشركات. ويمكن للشركات وضع بين 3 إلى 10 لقطات معاً بالتتابع.

ويتيح الشكل الإعلاني الجديد للمعلنين الدفع مقابل تعزيز ظهور قصصهم ووصولها إلى المزيد من المستخدمين. وقد اشترت شركة HBO أول #قصة ترويجية في الولايات المتحدة، وترتبط هذه القصة بالحلقات المجانية من مسلسلات Game of Thrones وWestworld وInsecure، بينما اشترت شركة الموضة البريطانية ASOS الإعلان الأول في المملكة المتحدة وفرنسا.

ووفقاً للشركة يمكن لأكثر من 88 مليون شخص رؤية #الإعلانات على “سناب شات” في الولايات المتحدة، حيث تتفوق الشركة من ناحية إمكانية وصولها إلى 47 مليون مشاهد من جمهور الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 13 و 24 عاما. وتعتبر  قصص _سناب_تشات أحد المنتجات الأكثر شعبية لدى الشباب، مما دفع شركة “فيسبوك” إلى نسخها وإضافتها إلى جميع منتجاتها مثل “ماسنجر” و”إنستاغرام” و”واتساب”.

ويمكن لأي شخص في “سناب تشات” إنشاء قصة، بما في ذلك العلامات التجارية أو الأنشطة التجارية، لكنها تظهر فقط لمتابعي الحساب، بينما تظهر القصص الترويجية الدعائية لأي شخص، مما يسمح للعلامات التجارية على سبيل المثال بإيصال إعلانها إلى جميع مستخدمي منصة التراسل الفيديوي المباشر.

وتظهر الإعلانات الجديدة في صفحة القصص داخل التطبيق، ويأتي الإعلان الجديد في وقت مهم للشركة، وذلك بعد أن تحولت إلى شركة عامة منذ تسعة أشهر فقط، وكانت نتائج أعمالها الأولية غير مبشرة، حيث أنها تعاني من بطء في عملية النمو بشكل يعاكس التوقعات. ويمكن للنوع الإعلاني الجديد بأن يساعد في توليد المزيد من الاهتمام والإيرادات من المعلنين.

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