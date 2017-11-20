اليابان تنفق نحو «17» مليار دولار لدعم التعليم

تعتزم الحكومة اليابانية تخصيص نحو تريليون ين (17 مليار دولار) لدعم تكاليف التعليم وتحسين رعاية المسنين.

ونقلت رويترز عن صحيفة “أساهي” اليابانية، اليوم السبت 25 نوفمبر أن الحكومة اليابانية ستخصص نحو تريليون ين (17.93 مليار دولار) لدعم تكاليف التعليم وتحسين رعاية المسنين في إطار حزمة اقتصادية مقررة الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستخصص 800 مليار ين لبرنامج جديد سيوفر رعاية نهارية مجانية للأطفال من سن الثالثة حتى الخامسة ورعاية مجانية لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض حتى سن الثانية ابتداء من أبريل 2019.

وقالت الصحيفة اليابانية، دون أن توضح مصادرها ،إن الحكومة ستنفق 800 مليار ين أخرى لتوفير تعليم جامعي مجاني ومزيد من المنح للأسر ذات الدخل المنخفض ابتداء من السنة المالية 2020.

وأضافت أن الحزمة ستخصص أيضا نحو 100 مليار ين لزيادة رواتب العاملين في دور المسنين ومراكز الرعاية النهارية. وقالت إن من المتوقع الموافقة رسميا على الحزمة في 8 ديسمبر.

وقالت إنه لتمويل هذه الحزمة ستستخدم الحكومة 1.7 تريليون ين من عائدات زيادة في ضريبة المبيعات المقرر سريانها في كل أنحاء اليابان في أكتوبر 2019 وزيادة في مساهمات أرباب العمل.