إعلان تشكيلة الهلال أمام أوراوا في نهائي آسيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن التشكيلة التي سيخوض بها الفريق المواجهة أمام أوراوا الياباني في الواحدة والربع ظهر السبت (25 نوفمبر 2017)، في إياب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما أعلنه معسكر الهلال بطوكيو، فإن التشكيلة الزرقاء ستتكون من: عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهراني ومحمد جحفلي وأسامة هوساوي ومحمد البريك وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وميليسي وسالم الدوسري ونواف العابد وعمر خربين.

وفي الإطار نفسه، نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التوال الاجتماعي “تويتر”، اللحظات الأولى لوصول بعثة فريق الهلال إلى ملعب سايتاما 2002 الذي سيحتضن المواجهة أمام أوراوا.

وقد وضح على لاعبي الهلال والجهاز الفني التركيز الشديد في المباراة، حيث توجهوا من الحافلة التي أقلتهم من الفندق للملعب، مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس للاستعداد لخوض اللقاء، والاستماع لآخر التعليمات من الأرجنتيني رامون دياز.