السودان أول دولة عربية تتسلم «سوخوي» المقاتلة الروسية الأقوي في العالم

أعلنت صفحة الجيش الروسي باللغة العربية أن السودان تسلم المقاتلة “Su-35_ Flanker-E” كأول دولة عربية تحصل عليها ومن بعدها السعودية التي سوف تتعاقد علي المقاتلة قريباً.

ويشكل انضمام المقاتلة العتيدة “Su-35” إلى القوات الجوية السودانية عامل ردع وزراع طويلة تتفوق على كافة المقاتلات التكتيكية من جيل “4” و”4 +” مثل مقاتلتي “رافال” و “EF 2000” الأوروبيتين، والمقاتلات الأمريكية المطورة من طراز “إف 15″، و “إف 16″، و”إف 18″، و”إف 35”. وبوسع المقاتلة الروسية مواجهة الطائرة “إف – 22 إيه”.

وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي، ديميتري روغوزين، من محاولة مواجهة طائرة “سوخوي 35” الروسية، والتي يصفها البعض بأنها أقوى مقاتلة في العالم.

ونشر روغوزين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة، جاء فيها نحذر بإخلاص من العبث مع هذا الطائر. وللمقاتلة أسلحة قوية جداً، قادرة على كشف وتعقب ومهاجمة 8 أهداف في وقت واحد، ولديها جهاز تشويش، يجعل الطائرة غير مرئية.

وهي طائرة مقاتلة متعددة المهام ذات قدرة فائقة على المناورة تنتمي إلى الجيل 4.5، وطائرة تفوق جوي، كما أنها قادرة على ضرب أهداف أرضية.

ويتكون طاقم الطائرة من فرد واحد، وتزن عند الإقلاع 34500 كلغ وتبلغ سرعتها 2125 كلم في الساعة ويصل مدى عملها القتالي إلى 1500 كلم.

وتتكون أسلحة الطائرة من صواريخ موجهة “جو – جو” و”جو – أرض” وقنابل موجهة وغير موجهة، ومدفع عيار 30 مم، ورادار من طراز “بارس – إر”. سوخوي سو-35 “سابقا سوخوي-27 إم” “لقب تعريف الناتو: فلانكر-اي”.

وتعتبر “سوخوي سو – 35” من ناحية التجهيز والتركيب قريبة جداً من “سوخوي سو – 30 إم كاي أي”، التي هي إصدار خاص للسوخوي سو – 30، “سوخوي سو – 35” حالياً تعمل في الخدمة بالقوات الجوية الروسية ولكن بعدد قليل يصل إلى 12 طائرة.