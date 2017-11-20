صحيفة: عرض قطري لاستضافة الكويت مجموعات من كأس العالم 2022

أفادت صحيفة «الجريدة» الكويتية من مصادر مطلعة، بأن هناك مقترحات وصلت إلى مرحلة متقدمة لاستضافة الكويت مجموعات من بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت المصادر، إن لقاءات ضمت مسؤولين من البلدين خلال الأشهر الماضية، بحثت إمكانية مشاركة الكويت في استضافة جزئية للبطولة الكروية العالمية، بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتة إلى أن القرار يتطلب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لأن الملف لم يتضمن من البداية تقسيم المجموعات على أكثر من دولة.

وأوضحت أن هناك مؤشرات إيجابية من «فيفا»، ولكن هناك سلسلة إجراءات يجب على الكويت اتخاذها، لا سيما فيما يخص توفير الملاعب المتوافقة مع متطلبات الاتحاد الدولي، وتسهيل دخول الجماهير واللاعبين إلى البلاد، وانتقالهم ما بين الكويت والدوحة، وتوفير أكثر من رحلة طيران ما بين البلدين، إضافة إلى حل إشكالية الإعلانات في الملاعب، لا سيما أن بعضها قد لا يُصرَّح به وفق القوانين الكويتية، بينما هي عقود تم الاتفاق عليها بين «فيفا» ورعاة البطولة والشركات المعلنة والوسيطة.

الكويت بدورها، بدأت في الاستعداد لإمكانية الاستضافة الجزئية، إذ علمت «الجريدة» من مصادر دبلوماسية، أن الكويت استفسرت من تركيا عن إمكانية إقامة ملاعب دولية في فترات زمنية قياسية.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة التركية أبلغت الكويت إمكانية تشييد استاد دولي يسع 30 ألف متفرج خلال سنتين فقط بتكلفة 20 مليون دينار، مضيفة أن الكويت ترغب في بناء أربعة استادات دولية بالتعاون مع تركيا.

وتوقعت أن تكون اتفاقية البناء والتشييد ما بين الحكومتين الكويتية والتركية مباشرة، لتجاوز البيروقراطية الحكومية في البلاد، ومتطلبات وجود وكيل محلي للشركات التركية.