اكثر من مائة مشارك في ملتقى الأسر الحاضنة بمنطقة الباحة

أقام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة الباحة وبتوجيه من المدير العام أحمد العاصمي وممثلاً بمكتب الإشراف النسائي ملتقى الأسر الحاضنة بالمنطقة بقاعة جمعية البر الخيرية بالفرعة ببني سار ( إسعاد ) والذي يأتي متزامناً مع اليوم العالمي للاحتضان وقد بداء الملتقى بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة مساعدة المدير العام للإشراف النسائي بالمنطقة سحر الغامدي والتي أشادت فيها بما توليه دولتنا أعزها الله وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وسمو أميرالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود ومعالي وزير العمل الدكتور علي الغفيص من جهود للرقي بالأسر وتنميتها لتؤدي دورها وتحقق أهدافها كما رسم لهابالرؤية المباركة 2030

تلاها العديد من الفقرات الثقافية والاجتماعية والترفيهية والعروض المرئية .

ويأتي هذا الملتقى والذي زاد عدد الحضور فيه عن مائة مشاركة ليدل على إهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة الرعاية والأسرة كدلالة واضحة منها للعناية بالأسرة والتي تعد أساس المجتمع ونواة للرقي والتنمية المستدامة بعد توفيق الله عز وجل

واختتم البرنامج بتكريم الحضور والجهات المشاركة في الملتقى .