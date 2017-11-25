 حائل.. مياه الأمطار تحتجز 9 مركبات و 30 رأس من الماشية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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حائل.. مياه الأمطار تحتجز 9 مركبات و 30 رأس من الماشية

حائل.. مياه الأمطار تحتجز 9 مركبات و 30 رأس من الماشية
المناطق - حائل

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة حائل الأسبوع الماضي في احتجاز عدد من المركبات وبعض الحوادث الأخرى. واوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي؛ أن الحوادث التي تعاملت معها فرق الدفاع المدني بالمنطقة جراء الأمطار تمثلت في 9 حالات احتجاز لمركبات داخل تجمعات المياه، والتماس كهربائي داخل مجمع تجاري، وإيواء أسرة مكونة من سبعة أشخاص بالتعاون مع فرع وزارة المالية بعد وصول المياه إلى منزلهم.
وأضاف الحربي، تم إخراج 30 رأس من الماشية بعد أن حاصرتها مياه السيول في أحد المواقع. مشيرا إلى أن دوريات السلامة أدت أدوارها الوقائية فور تلقي البلاغات.

يذكر أن تقريرا أصدرته إدارة التشغيل والصيانة بمديرية مياه حائل، كشف كمية مياه الأمطار التي هطلت الاثنين الماضي على المنطقة. وأشار التقرير أن كمية مياه الأمطار التي هطلت على مطار حائل، سجّلت أعلى نسبة؛ إذ بلغت ٩.٢ ملم، فيما سجلت محافظة السليمي وقرية العظيم، أقل نسبة إذا وصلت ٢ ملم لكل منهما، وسجّلت كمية مياه الأمطار في حي السلام بحائل ٨ ملم، وبمحافظة بقعاء ٣.٥ ملم، وبمحافظة الحائط ٩ ملم، وبالحليفة ٥.٥ ملم، وبمحافظة سميراء ٢.٥ ملم، ومنتزه مشار بحائل ٣ ملم.

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