 تعليم حفرالباطن يستضيف أكثر من ٨٠ طالبا يمثلون ١٦ إدارة تعليمية للمشاركة بمشروع المهارات والتدريب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تعليم حفرالباطن يستضيف أكثر من ٨٠ طالبا يمثلون ١٦ إدارة تعليمية للمشاركة بمشروع المهارات والتدريب

تعليم حفرالباطن يستضيف أكثر من ٨٠ طالبا يمثلون ١٦ إدارة تعليمية للمشاركة بمشروع المهارات والتدريب
حفر الباطن - المناطق

يستضيف النشاط الطلابي بتعليم حفرالباطن أكثر من ٨٠ طالبا من طلاب المرحلة الثانوية يمثلون 16 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة وذلك للمشاركة في مشروع المهارات والتدريب ، والذي يعتبر أحد برامج النشاط الطلابي التي تتيح للمتعلم اكتساب الخبرات والمهارات بدافعية كاملة ، وتسهم في تنمية الشخصية المتزنة الصالحة من خلال مجموعة من المهارات الرئيسة للتفاعل الإيجابي مع الحياة لرعاية النمو الشخصي والمهني للطالب .
كما يعد برنامج مهاراتي أحد برامج الوزارة للتحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وسيتدرب الطلاب المشاركين على عدد من المهارات المختلفة منها ( اكتشاف الذات – التفكير الإبداعي – فن الادخار ) وذلك بواقع 25ساعة تدريبية.
وقد أنهت إدارة تعليم حفرالباطن كافة الإجراءات والاستعدادات لانطلاقة البرنامج حيث وجه سعادة مدير التعليم الأستاذ عايض الرحيلي ببذل جميع الجهود وتسخير كافة الإمكانات لنجاح البرنامج كما ترأس المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ماطر الظفيري الاجتماع التحضيري للبرنامج واطلع على كافة اللجان والمهام في حين قام رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ فهد الشمري بجولة ميدانية على مقر البرنامج للوقوف على كافة الاستعدادات والتجهيزات لضمان نجاح البرنامج .

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