مداهمات المساء توقع ١٤ رجل و٢٣ امرأة و١٢ طفل مخالف من جنسيات أفريقية بالأحساء

امتدادا للجهود الميدانية المتواصلة لحملة “وطن بلا مخالف” وبناء لما توفر من معلومات دقيقه عن وجود تجمع لعدد من المخالفين لنظام الاقامة في حي الرقيقة والمزروعية بمحافظة الاحساء .

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي داهمت مساء الامس قوة المهام والواجبات بشرطة محافظة الاحساء المواقع والتحقق منها ، حيث اسفرت تلك المداهمات عن ضبط ١٤رجلاً و ٢٣امرأةً و١٢طفلاً من جنسيات افريقية جميعهم مخالفي نظام الاقامة . وجرى احالتهم لادارة توقيف الوافدين لتطبيق النظام بحقهم .