 مداهمات المساء توقع ١٤ رجل و٢٣ امرأة و١٢ طفل مخالف من جنسيات أفريقية بالأحساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مداهمات المساء توقع ١٤ رجل و٢٣ امرأة و١٢ طفل مخالف من جنسيات أفريقية بالأحساء

مداهمات المساء توقع ١٤ رجل و٢٣ امرأة و١٢ طفل مخالف من جنسيات أفريقية بالأحساء
الاحساء - عبدالله السعيدي

امتدادا للجهود الميدانية المتواصلة لحملة “وطن بلا مخالف” وبناء لما توفر من معلومات دقيقه عن وجود تجمع لعدد من المخالفين لنظام الاقامة في حي الرقيقة والمزروعية بمحافظة الاحساء .

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي داهمت مساء الامس قوة المهام والواجبات بشرطة محافظة الاحساء المواقع والتحقق منها ، حيث اسفرت تلك المداهمات عن ضبط ١٤رجلاً و ٢٣امرأةً و١٢طفلاً من جنسيات افريقية جميعهم مخالفي نظام الاقامة . وجرى احالتهم لادارة توقيف الوافدين لتطبيق النظام بحقهم .

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