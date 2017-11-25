أمير المنطقة الشرقية يلتقي شباب وشابات الاعمال في جلسة حوارية

يلتقي صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية شباب وشابات الاعمال في جلسة حوارية تقام في اليوم الثاني من “ملتقى ومعرض شباب وشابات الاعمال 2017 ” الذي تنظمه غرفة الشرقية برعاية سموه بالشراكة مع شركة الظهران اكسبو خلال الفترة من 27-29 نوفمبر 2017 في معارض الشركة.

وتعقد الجلسة الحوارية عند الساعة 7 من مساء يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 في معارض الظهران حيث يتحدث سموه عن اهم الانجازات لقطاع الاعمال الشاب التي تحققت بفضل الله ثم اوجه الدعم التي تقدمه الدولة لهذا القطاع الواعد، ويدير الجلسة الحوارية رئيس مجلس شباب الاعمال مساعد بن زامل الزامل.

من جهته ثمن رئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالرحمن بن صالح العطيشان رعاية سمو امير المنطقة، مؤكدا على ان لقاء سموه بأبنائه من شباب وشابات الاعمال يمثل الدعم الكبير الذي يحظون به من القيادة الرشيدة، منوهاً بدعم سموه ومساندته للدور الذي تلعبه الغرفة على كافة الاصعدة .

موضحاً بأن رواد الأعمال لديهم مبادرات خلاقة وملهمة ويستحقون كل الدعم لإظهارها.

وقال العطيشان ان الحدث الذي سينطلق غدا الإثنين برعاية سمو أمير المنطقة سيعرض فيه شباب وشابات الاعمال واصحاب المبادرات منتجاتهم وخدماتهم مما سيتيح لهم فرصة التعرف على السوق وخلق فرص للتعاون والشراكات الناجحة والتكامل مع المهتمين في مجالهم وتخصصاتهم، تعزيزا لرؤية الملتقى التي تتركز في أن يكون الرائد في تنمية شباب الأعمال في المنطقة منطلقاً من رسالته التي تؤكد على إتاحة الفرصة للمجتمع الاقتصادي والشركات الكبرى ورجال الأعمال للتعرف على منتجات وخدمات مشاريع الشباب والشابات و دعمها حتى تكون هناك منشآت مؤهلة للمنافسة داخليا وخارجيا.

واشار العطيشان أن اهتمام الغرفة بإنشاء مجلس لشباب الأعمال، ومجلس لشابات الأعمال، يأتي ضمن التوجهات والمحاور والأهداف الاستراتيجية للغرفة، وحرصها على الإسهام في تعزيز مسيرة التنمية، ودعم أداء الاقتصاد الوطني، والمشاركة بدور أكبر في جهود تطوير المنطقة الشرقية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، إضافة إلى تعزيز عملية التطوير الحضاري التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

من جهته ثمن رئيس مجلس شباب الأعمال مساعد بن زامل الزامل لقاء سمو امير المنطقة الشرقية بأبناءه وبناته من شباب وشابات الأعمال ، ووصف ذلك بأنه يعد إستكمالاً لرعاية سموه المستمرة لهذا القطاع الواعد ، فهو الرئيس الفخري لمجلس شباب الأعمال والداعم الأول لمبادراته .

وقال الزامل بأن أهداف الملتقى تتلخص في ترويج منتجات وخدمات الشباب للمستهلك والمستثمر وتثقيف شباب وشابات الأعمال من خلال الأنشطة المختلفة التي سوف يتم تقديمها في الملتقى ،وايضاً حث الشباب والشابات على طرح أفكارهم واخذ زمام المبادرة فيها إضافة إلى عرض بعض التجارب الشابة الناجحة للإستفادة منها وصولاً إلى التعرف على ما تقدمه الجهات الممولة لدعم المشاريع الواعدة .