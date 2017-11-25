49 ألف محتوى إثرائي و3774 حلقة نقاش تنقل طلاب وطالبات الشرقية إلى منصة التحول الرقمي

نجحت خمسون مدرسة للبنين والبنات بتعليم المنطقة الشرقية ضمن مبادرة وزارة التعليم في التحول الرقمي بوابة المستقبل في رفع 49524 محتوى إثرائي يخدم قرابة 17 الف طالب وطالبة يدرسون بهذه المدارس المطبقة للمشروع في مرحلته الأولى إلى جانب عقد 3774 حلقة نقاشية تفاعلية بين المعلمين والطلاب وكذلك المعلمات مع الطالبات وقرابة 6331 واجبا إلكترونيا أجراه الطلاب والطالبات بهذه المدارس .

كما تمكنت المنصة الرقمية من إجراء اختبارات للطلاب والطالبات ورصد للحضور والانصراف بلغ قرابة 5791 إلى جانب رصد السلوك .

وأوضح منسقا مشروع بوابة المستقبل بتعليم المنطقة الشرقية هيفاء الخميس وصالح الربيع في لقاء جمع مدير عام التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس بقيادات مشروع التحول نحو التعليم الرقمي بمقر الإدارة الرئيس إلى أن معايير التقييم للمرحلة الحالية اعتمد على محور فاعلية المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات مع هذا المشروع إلى جانب انشاء المحتوى الاثرائي الذي يخدم الطلاب والطالبات ويجعلهم يتفاعلون مع أحدث التقنيات وتوجيههم نحو الاستخدام الإيجابي للتقنية والتوسع في عمليات التعليم التي تمكنهم من اكتساب المهارات الشخصية مما يجعلهم أكثر جاهزية للدراسة الجامعية وكذلك سوق العمل .

والمحت هيفاء الخميس بان مؤشرات قياس الفاعلية تضمنت آلية تطبيق المنهجية طبقا لاحتياجات المنطقة الشرقية إلى جانب تطبيق المنهجية لكل مدرسة على حدة وكذلك تدريب المستخدمين ودخولهم للنظام وبدء التفاعل معه حيث تشير النسب إلى تفاعل كبير معه وبشكل إيجابي حيث تم الاعتماد في عملية التقييم على معايير منهل تحضير الدروس ورصد السلوك ورصد الحضور والانصراف وحلقات النقاش والمحتوى الاثرائي والاختبارات والواجبات الإلكترونية .

فيما أشار صالح الربيع بأن ثمرات المنصة الرقمية تمكن الطلاب والطالبات من إجراء الاختبارات الإلكترونية وتدشين الأنشطة وتفعيلها عبر البوابة إلى جانب نقل شرح الدروس أثناء الحصة وعلى الهواء مباشرة بين مدرستين في الدمام مما زاد نسبة الفاعلية الحقيقية ونقل الخبرة والتجربة بشكل صحيح .

كما تم خلال اللقاء استعراض أبرز التحديات بهدف رفع مستوى التقدم سواء في محور التجهيزات أو مايخص مسؤولي التحول الرقمي والعمل على نشر الثقافة الرقمية لأولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام إلى جانب الاستفادة القصوى من ساعات النشاط في مدارس البوابة في تفعيل الحسابات وتوعية الطلاب والطالبات بغية تحقيق أهداف المشروع إلى جانب التأكيد على توفير فرص التدريب بهدف التطوير ورفع مستوى المهارات الرقمية .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس في اللقاء بأن هذه المبادرة ستعزز من الإستراتجيات التربوية التي تدعم فرص التعلم الذاتي وذلك بإيجاد بيئة تعلمية تفاعلية إثرائية رقمية يكون محورها الطالب والطالبة مما سينعكس حتما بصورة ايجابية على المستوى المعرفي لهم .

وأضاف المديرس بأن مبادرة وزارة التعليم في مشروعها بوابة المستقبل وبالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم للتحول نحو التعلم الرقمي جعلت من الطالب والطالبة نواة العملية التعليمية ومحورا أساسيا في خلق بيئة جاذبة وجديدة تعتمد على التقنية في ايصال المعرفة وزيادة حصيلة الطلاب والطالبات العلمية كما تدعم تطوير قدرات المعلمين في العملية التعليمية كونها منصة إثرائية متعددة تساعد المعلم والمعلمة على التنوع في تنفيذ الدروس وعرض العلوم فهي بمثابة الأمل الذي يقود إلى نهضة تعليمية مؤثرة ذات تأثير إيجابي على الطلبة .

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير تقنيات التعليم الدكتور يوسف العوهلي في مداخلة هاتفية أثناء اللقاء إلى دور هذه المبادرة (بوابة المستقبل) وقدرتها بمشيئة الله تعالى في العبور بالطلاب والطالبات إلى المنصة الرقمية التي تثري وتلبي طموحاتهم قائلا بأنها إحدى مبادرات وزارة التعليم للتحول الوطني 2020 والخاصة بالتحول نحو التعليم الرقمي والتي تستهدف في مرحلتها الأولى 150 مدرسة في ثلاث مناطق الشرقية، والرياض، وجدة، لتتوسع إلى 1500 مدرسة في العام القادم حتى تعمم على جميع مدارس المملكة بحلول عام 2020.

كما جرى خلال اللقاء حوار مفتوح مع قادة العمل التربوي بالمدارس تضمن العديد من المحاور التي تتعلق بهذه البوابة وكيفية تفعيلها بشكل إيجابي بمشيئة الله تعالى .

الجدير بالذكر أن هذه البوابة تقدم مجموعة من الخدمات التعليمية منها نظام إدارة التعلم من خلاله يتم تقديم محتوى إثرائي تفاعلي للطلاب ويتيح للمعلم رفع الواجبات المنزلية وأوراق العمل بالإضافة إلى الاختبارات الإلكترونية وتكوين بنك أسئلة وتقديم خطة فصلية وتقديم التحضير الإلكتروني وخدمة التواصل السريع مع الطلاب واولياء أمورهم إلى جانب إتاحة فرصة الاطلاع على البرنامج اليومي الأسبوعي للمعلمين والطلاب وإدارة المدرسة وجدولة الفصول الافتراضية للطلاب كما تدعم البوابة نظام النقاط التنافسي الخاص بالطلاب لقياس مدى تفاعلهم والاستفادة من البوابة وخدماتها المتميزة.