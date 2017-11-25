 الأمير أحمد بن فهد يؤكد أهمية تنسيق الجهود التطوعية لمواجهة الكوارث والأزمات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمير أحمد بن فهد يؤكد أهمية تنسيق الجهود التطوعية لمواجهة الكوارث والأزمات

الأمير أحمد بن فهد يؤكد أهمية تنسيق الجهود التطوعية لمواجهة الكوارث والأزمات
الدمام - عبدالله السعيدي

عقد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة، اجتماعاً بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد راشد بن صالح المري، والفرق التطوعية بالمنطقة الشرقية لبحث استعداداتها للمشاركة في الاسناد في حالات الكوارث والأزمات لا قدر الله

مشيداً سموه بجهود المتطوعين والفرق التطوعية في المنطقة الشرقية، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030وبرنامج التحول الوطني جاءت محفزةً للجهود التطوعية لما لها من أهمية للاسهام في التنمية، مؤكداً سموه على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لمواجهة الأزمات والكوارث، والاستعداد لتقديم الاسناد للجهات المعنية في حالات الكوارث، والحرص على تجنب المخاطرة في بعض الحالات حتى حضور الجهات المعنية، مع تزويد المتطوعين بآليات وطرق التعامل في مختلف الحالات، وتدريبهم وتأهيلهم، متمنياً سموه التوفيق للجنة وأعضاءها.

من جهته قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد راشد المري، باسمه وباسم منسوبي الدفاع المدني وأعضاء اللجنة من الفرق التطوعية والمتطوعين الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمهما واهتمامها بتحفيز الجهود التطوعية، وتحفيز المتطوعين لتقديم جهودهم عبر التنسيق مع الجهات المعنية.

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