 عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين في مخيم الزعتري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رسميا ميسي يجدد لبرشلونة لـ 5 مواسم قادمة و بشرط جزائي خيالي دعوة المعلمين لـ”التقاعد المبكر” تتضارب مع تأخر صرف “مكافأة نهاية الخدمة” 55 متطوعا ومتطوعة ينظفون واجهة الدمام في مبادرة “مدينتنا تستاهل “ في حالة توفر لديهم شروط منحها .. وزارة الخدمة المدنية تمنح العلاوة الإضافية للموظفين المترقين “القحطاني”: قطر تحولت بشهادة وزير خارجيتها إلى “ساندوتش” وأميرها “خيال مآتة” نائب المبعوث الأممي يبحث فى سوريا تحضيرات مؤتمر جنيف “الزم العلم” يحقق كأس مطار الأمير نايف الدولي في سباق فروسية القصيم عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين في مخيم الزعتري تنسيقي الجوف يزور القطاع غير الربحي في عسير مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم فعاليات ترفيهية للأطفال السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالتزامن مع يوم الطفل العالمي نائب رئيس مجلس الشورى : موقف المملكة من الإرهاب والتطرف ثابت وحازم ومستمد من الشريعة الإسلامية ارتفاع شهداء تفجير مسجد الروضة بسيناء إلي 305 بينهم 27 طفل

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين في مخيم الزعتري
المناطق ـ الرياض

واصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة والتنوع، حيث بلغ إجمالي متلقي العلاج والمراجعين خلال شهر أكتوبر الماضي 17714 مستفيدًا، ضمن برامج الرعاية الطبية الشاملة التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين.
وتراوحت الحالات التي تم استقبالها بالعيادات بين تخصصات الطب العام والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الباطنية، والجلدية والحساسية, والعظام, والجراحة العامة، وحالات المسالك، والعيون, والأسنان, وعيادة القلب والعيادة النسوية، وعيادات الأطفال والتغذية والرضاعة الطبيعية مع تقديم اللقحات اللازمة وعبوات الحليب الصحي للأطفال والتحاليل المخبرية والأشعة .
يذكر أن العيادات تقدم الأدوية الطبية للمراجعين بالمجان وهي في تطور دائم نتيجة الاهتمام والمتابعة من قبل المركز.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>