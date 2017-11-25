“الزم العلم” يحقق كأس مطار الأمير نايف الدولي في سباق فروسية القصيم

توج مدير عام مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم محمد المجلاد ، بمشاركة مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم صالح الفوزان ، مالك الجواد “الزم العلم” سلطان الفايز بكأس مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم بعد تحقيقه المركز الأول بعد أن قطع مسافة 1400متر نواف الفيروز بزمن وقدره 1.14 دقيقة في الشوط السابع بحفل سباق الخيل الثامن لميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم على أرضيه مضماره بمدينة بريدة.

وحقق الجواد سفرجل لمالكه سلطان الفايز بقيادة الخيال محمد الشريماء المركز الأول في الشوط الأول والمخصص لخيل الدرجة المبتدئة عمر 4 سنوات فأكثر بعد أن قطع مسافة 1600 متر بزمن وقدره 1.58 دقيقة.

وفي الشوط الثاني لخيل مفتوح الدرجات للخيل العربية “الجزيرية” ، حل في المركز الأول الجواد صويتي الخالدية الرابع لمربط الدهم بقيادة الخيال مشعل المزيد ، بعد أن قطع مسافة 1600 متر بزمن وقدره 2.13 دقيقة.

وجاء في المركز الأول للشوط الثالث والمخصص لخيل مفتوح الدرجات الجواد الذرب لمالكه أحمد الكريدا بقيادة الخيال مشعل المزيد بعد أن قطعة مسافة 1600 متر بزمن وقدره 1.56 دقيقة.

وحل في المركز الأول للشوط الرابع والمخصص لخيل الدرجة الثالثة الجواد لوزان لمالكه سلطان الفايز بقيادة الخيال عبدالله الكريديس بعد أن قطع مسافة 1400 متر بزمن وقدره 1.38 دقيقة.

وحقق المركز الأول في الشوط الخامس لخيل مفتوح الدرجات مواليد 2014 ، الجواد عذب المشاريب لمالكه اسطبل الحسام بقيادة الخيال عبدالعزيز الصائغ ، بعد أن قطع مسافة 1400 متر بزمن وقدره 1.37 دقيقة.

وفي الشوط السادس لخيل مفتوح الدرجات مواليد 2014 جاء في المركز الأول الجواد أبو رامي لمالكه حمد العليوي بقيادة الخيال عادل الفريدي بعد أن قطع مسافة 1400 متر بزمن وقدره 1.39 دقيقة.