“القحطاني”: قطر تحولت بشهادة وزير خارجيتها إلى “ساندوتش” وأميرها “خيال مآتة”

علق المستشار بالديوان الملكي، رئيس اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات، سعود القحطاني، على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية القطري حول وضع بلده في ظل الوضع الحالي بالمنطقة.

وسخر القحطاني من تصريحات وزير الخارجية القطري، بقوله: ” قطر قبل تنظيم الحمدين كانت جزءاً من محيطها الخليجي. الآن تحولت بشهادة وزير خارجيتها إلى ساندوتش”.

وأضاف “القحطاني” في تغريدة نشرها عبر تويتر، اليوم السبت: “وأمير قطر (خيال مآتة) يجوب دول العالم كالنائحة الثكلى التي تحلم بفقيدها حيًّا، وفي عين الكبار هي مشكلة صغيرة جدًّا جدًّا جدًّا لا تستحق الالتفات نحوها”.