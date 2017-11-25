 في حالة توفر لديهم شروط منحها .. وزارة الخدمة المدنية تمنح العلاوة الإضافية للموظفين المترقين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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في حالة توفر لديهم شروط منحها .. وزارة الخدمة المدنية تمنح العلاوة الإضافية للموظفين المترقين

في حالة توفر لديهم شروط منحها .. وزارة الخدمة المدنية تمنح العلاوة الإضافية للموظفين المترقين
المناطق - متابعات

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، إمكانية منح العلاوة الإضافية للموظفين المترقين من قبل المسؤول الذي يملك الصلاحية في الجهة الحكومية،خلال الفترة من 30/ 2/ 1437هـ إلى 23/ 5/ 1438، في حالة توفر لديهم شروط منحها.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للتوثيق والمراجعة المكلف عبدالله الدهامي، بأنه اعتمد قراراً للأجهزة الحكومية بأن البدلات والمكافآت والمزايا المالية تصرف وفق ما كانت عليه من شروط وضوابط قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 25/ 12/ 1437، وتصرف للموظفين الذين توفرت لديهم شروط وضوابط الصرف خلال فترة سريان القرار.
وبينت الوزارة أنه لا يتصور الجمع بين الزيادة التي يحصل عليها الموظف المرقى وبين العلاوة الإضافية التي لم يعد لها وجود بعد تعديل هذه الفقرة,بحسب ما نشرته صحيفة “عكاظ”، السبت.

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