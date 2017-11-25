 دعوة المعلمين لـ”التقاعد المبكر” تتضارب مع تأخر صرف “مكافأة نهاية الخدمة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

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دعوة المعلمين لـ”التقاعد المبكر” تتضارب مع تأخر صرف “مكافأة نهاية الخدمة”

دعوة المعلمين لـ”التقاعد المبكر” تتضارب مع تأخر صرف “مكافأة نهاية الخدمة”
المناطق - متابعات

قالت صحيفة محلية أن عدد من المتقاعدين العام الماضي صرحوا بأنهم ما زالوا ينتظرون صرف مكافأة نهاية خدمتهم بعد صدور قرارات تقاعدهم المبكر العام الماضي، مؤكدين أنهم يراجعون إداراتهم التعليمية التي كانوا يعملون بها، ولكن ما زالت الوعود هي الإجابة لاستفساراتهم دون تحديد وقت محدد للصرف.
وبحسب صحيفة “الوطن” أكّدت وزارة التعليم قبل أسبوع على منسوبيها تنفيذ خدمة التقاعد المبكّر، لشاغلي الوظائف التعليمية إلكترونياً في نظام فارس بالتعليم العام، واعتماد قبولها بواسطة جهة عمل شاغل الوظيفة التعليمية خلال الفترة ما بين مطلع الشهر الجاري حتى تاريخ 26 الشهر المقبل.
وأشارت التعليم في تعميم لقطاعاتها وإدارتها التعليمية في المناطق والمحافظات إلى أنه لن يتم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة (التقاعد المبكّر – الاستقالة) لشاغلي الوظائف التعليمية ورقيا، مبينة أن تاريخ ترك العمل بالتقاعد المبكّر أو الاستقالة لعموم شاغلي الوظائف التعليمية المتقدمين بطلب إنهاء الخدمة سيكون مطلع شهر ذي القعدة المقبل.
وبيّنت الوزارة، أن اعتماد قرار إنهاء الخدمة التقاعد المبكر أو الاستقالة لشاغلي الوظائف التعليمية سيكون خلال 5 أيام من تاريخ التقديم.
كما أكّدت في تعميمها على جميع شاغلي الوظائف التعليمية، أنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بالتقاعد المبكر أو الاستقالة بعد اعتماد الطلب.

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